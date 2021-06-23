وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة 71 من العاملين بمركزي الدلنجات وشبراخيت للتحقيق

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة 37 من العاملين بالوحدات الخدمية بمركز ومدينة شبراخيت، وكذا 34 من العاملين بالوحدات الحكومية بمركز ومدينة الدلنجات.

تحرير 25 محضرا ضد مخابز بلدية بدمنهور

وكثفت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

حملات تموينية بمدينة دمنهور

ونفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة على المخابز البلدية أسفرت عن المرور على 25 مخبز، حيث تم تحرير محاضر تنوعت ما بين 14 محضر لإنتاج خبز ناقص، و 3 محاضر تصرف بعدد 43 جوال دقيق وزن 50 كيلو، و 7 محاضر عدم وجود سجل، بالإضافة إلى محضر عدم إعلان لمخبز بمدينة دمنهور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إرسال المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.