السكة الحديد تتبرأ من حادثة حلوان وتصادم قطاري الإسكندرية: ملناش ذنب

أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن السكة الحديد ليس عليها أي ذنب فيما يخص حادث قطار حلوان الذي وقع أمس، موضحًا أن الحادث نتج عن سير «2 ميني باص» يحملون مجموعة من العمال عمس اتجاه القطار، الذي حاول سائقه أن يحذرهم لأكثر من مرة، لكنهم لم يستجيوا له ونتج عن ذلك اصطدام القطار بهما، على الرغم من أن القطار كان يسير بسرعة بطيئة لا تتجاوز معدل الـ 24 كيلو في الساعة، مما أسفر عن 4 إصابات وحالتي وفاة.

وقال «أبو المكارم»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، إن سلطة وزارة النقل لا تسمح لها بإزالة المنازل المبنية بحرم السكة الحديد، ولكن ما حدث بالأمس جعل الدولة تفكر بضرورة التحرك لإزالة كل المباني المخالفة والمتعدية على حرم السكة الحديد.

وأعلن رئيس هيئة السكك الحديدية، أن هناك لجنة من السكة الحديد ستتوجه صباح الغد، مستقلة إحدى عربيات السكة الحديد ستمر على خط حلوان بالكامل الذي شهد الحادث.

وأضاف: «اللجنة هترسم مسار الخط والمناطق اللي فيها مساكن وكذلك المناطق اللي فيها سوق الجمعة والعشش المتواجدة حوالين السكة الحديد، وهنحدد حرم السكة الحديد على بعد 15 مترا من الجانبين، وهنشيل كدولة كل حاجة موجودة مخالفة»، مؤكدا أنه سيصاحب ذلك تعويض أصحاب هذه المنازل المتعدية على حرم السكة الحديد بالطريقة المناسبة.

وحول حادث الإسكندرية الذي وقع اليوم ونتج عنه إصابة 40 شخص، فكشف «أبو المكارم»، أن هذا الحادث جاء نتيجة خطأ بشري من سائق جرار القطار، موضحا أنه كان يجب أن ينتظر القطار الذي أمامه أن يتحرك أولا لمسافة أمنة، ثم يبدأ هو في التحرك.

وتابع: «للأسف الشديد هو استعجل واتحرك وأساء تقدير المسافة بينه وبين القطر اللي قدامه، وده اللي سبب التصادم».

وأردف أن حركة القطارات لم تتأثر بعد هذا الحادث، وأن عدد كبير من مصابي الحادثة قد خرجوا بالفعل من المستشفيات حاليا بعدما تلقوا الرعاية الصحية اللازمة.