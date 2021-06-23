ارتفاع ملحوظ بأسعار البنزين والمازوت في لبنان

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، رفع أسعار الوقود السائل بشكل ملحوظ بدء من صباح اليوم الأربعاء، ليصل سعر «صفيحة» البنزين 98 أوكتان (الصفيحة تساوي 20 لترا) إلى 46600 ألف ليرة لبنانية، بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة.

وبلغت الزيادة في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، فيما وصلت الزيادة في سعر المازوت إلى 1600 ليرة، كما ارتفع سعر أنبوبة الغاز 1800 ليرة لتسجل 28400 ليرة.

يذكر أنّ لبنان يشهد أزمة في توفير الوقود بالمحطات لقلة الوقود المتوفر نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهده البلاد، فضلا عن اختلاف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث يصل سعر الصرف الرسمي إلى 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كما يتم صرفه رسميا للمودعين في البنوك بالعملة الأجنبية بسعر 3900 ليرة للدولار، فيما يتم الصرف عبر المنصة الإلكترونية صيرفة بسعر 12000 ألف ليرة للدولار، بينما تجاوز سعر الصرف في السوق غير الرسمية حاجز الـ 15000 ليرة للدولار الواحد.

وجار حاليا تسعير البترول ومشتقاته على السعر الرسمي للصرف وسط دعوات للتسعير وفقا لسعر 3900 ليرة للدولار.