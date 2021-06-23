غرق طفلين داخل ترعتين أثناء لهوهما بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في ترعة بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، واُنتشلت الجثة ونُقلت لمستشفى المنشأة المركزي، كما لقيت طفلة مصرعها غرقًا داخل ترعة بدائرة مركز طما، واُنتشلت الجثة ونُقلت للمستشفى المركزي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورد بلاغ بغرق طفل داخل ترعة بقرية كوم بدار، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مصرع أبوبكر السيد عبدالحكم، 8 سنوات.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي، وتبين من التحريات أنه أثناء لهو الطفل على حافة ترعة سقط بها، ما نتج عنه وفاته غرقًا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ بغرق طفلة في ترعة بقرة تل الزوكي، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص غرق الطفلة جنات ناصر أحمد 9 سنوات، وتقيم بجهينه الغربية.

وسُلمت الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وتبين من التحريات أنه اثناء لهو الطفلة على حافة الترعة سقطت بها، ما نتج عنه وفاتها غرقًا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتصرف.