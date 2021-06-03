انتشال جثة طفل غرق في ترعة بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا، إثر سقوطه داخل ترعة نجع حمادي بدائرة قسم شرطة طهطا شمال سوهاج، وجرى انتشال الجثة، اليوم، بمعرفة الأهالي ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، بورود إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول الطفل «ياسين محمد»، 5 سنوات، ويقيم بدائرة القسم «جثة هامدة »، إدعاء حادث غرق، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والده «محمد.ا.ع»، 32 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بـأنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو علي حافة ترعة نجع حمادي المجاورة للمنزل اختل توازنه وسقط بها ،ما أدى إلي غرقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.