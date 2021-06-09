انتشال جثة شاب غرق في ترعة بسوهاج

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة «الفارسية»، دائرة مركز ساقلته شمال شرق سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بورود بلاغا بغرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة الفارسية دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص غرق محمد مخلوف احمد علام، 18 سنه، يقيم بذات الناحية، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.