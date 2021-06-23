الهجرة: معسكر للجيلين 4 و 5 للمصريين بالخارج فى شرم الشيخ 12 يوليو

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنظيم المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 12 وحتى 17 يوليو المقبل، بالتعاون مع «ويل سبرينج» المتخصصة في إعداد المعسكرات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بأن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

وأضافت مكرم، أن بروتوكول التعاون مع «ويل سبرنج» شهد إعداد 4 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

يشار إلى أنه للتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:‏

https://bit.ly/3dyYP6H