مستشار رئيس الوزراء: سننقل 60 ألف موظف للعاصمة الجديدة.. «دي بشرة خير»

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن كل دواوين الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية من أول الوزير حتى آخر موظف في الوزارة بإجمالي 60 ألف موظف، ولكن الإدارات التي تقدم خدمات جماهيرية مباشرة سيبقون في القاهرة لحين الانتهاء بالكامل من العاصمة الجديدة، مؤكدا أن الموظفين سيعملون بدون ورق وكل الأرشيفات نقلتها وزارة الاتصالات إلكترونيا.

وأوضح «محمود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن كل النظم الجديدة التي سيعمل عليها الموظفون هي نظم إلكترونية حديثة وهي استرشادية على أن تطبق على جميع الجهات في المستقبل.

وأكد «محمود»، أن منصة مصر الرقمية تمثل نقلة كبيرة حيث تضم بيانات الـ 100 مليون مواطن مصري، وعلى الشخص أن يسجل الرقم السري له لكي يجد البيانات الخاصة به وبأولاده وجميع الأفراد ورقم سيارته، لافتا إلى أن الأحكام القضائية على الأشخاص لم تضاف للبوابة ولكنها ستضاف في الفترة المقبلة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري إلى أن البوابة تضم 37 خدمة تشمل الرخصة والبطاقة والتوكيلات بإشراف من وزارة الاتصالات التي ستعمل على تقديم كل الخدمات عن طريق البوابة، لافتا إلى افتتاح 400 مكتب قطاع خاص في القرى والنجوع من أجل تسهيل استخدام الشخص للخدمات الحكومية عن الطريق الإلكتروني.

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: «في المستقبل بقى لما يتم رقمنة جميع الخدمات ويتم تقديم كل الخدمات بشكل إلكتروني هتتعمل كل حاجة وأنت في المكتب وهتروح فقط على الإمضاء ومش هتقف طوابير، مصر بتقدم بشكل غير طبيعي والعاصمة الإدارية بشرة خيرة للمصريين كلهم».