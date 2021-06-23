يبحث الجمهور عن آخر تفاصيل استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة، اليوم الأربعاء، بعد ما قررت المحكمة في بيروت، عقد جلسة استماع لها كشاهدة؛ بناء على طلب زوجها فادي الهاشم في قضية مقتل الشاب السوري، محمد الموسى، الذي لقي مصرعه بـ17 طلقة في جسده على يد «الهاشم».

تفاصيل إستدعاء نانسي عجرم الي المحكمة اليوم

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة نانسي عجرم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الاستماع إلى أقوال نانسي عجرم كاملة، وأن الأمر لم يستغرق سوى ساعات قليلة، مشيرة إلى أن زوجها فادي الهاشم خضع للتحقيق بصورة موسعة، محاولًا إثبات دفع الاتهام عن نفسه وأن الحادث جاء دفاعًا عن النفس وليس قتل عمد.

تفاصيل الجريمة القتل

وترجع تفاصيل الجريمة إلى بداية عام 2020، عندما تداولت وسائل الإعلام خبر مقتل شاب سوري، يدعى «محمد الموسى»، في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم، وتضاربت الأقوال حينها حول أسباب الواقعة، فهناك من اتهم «الهاشم» بالقاتل، وآخرون اعتبروا الأمر دفاعًا عن النفس.

وأوضحت نانسي عجرم، أن الشاب دخل منزلها من أجل سرقتها وتهديد أطفالها وهو ما استدعى زوجها إحضار مسدسه وقتله، في حين خرجت أسرته ونفت هذا الأمر، مؤكدين أن ابنهم كان يعمل في حديقة نانسي عجرم منذ سنوات، وأن هناك سببا خفيا وراء القتل.

فيما أوضحت الأدلة أنه بعد تفريغ ورصد هاتف الشاب السوري محمد الموسى، تبين أنه أجرى أكثر من مكالمة هاتفية لعيادة فادي الهاشم وأخذ أكثر من موعد، كما تبين من التحقيقات أنه كان يبحث عبر الإنترنت عن أماكن إقامة نجمات الفن أمثال هيفاء وهبي ونجوى كرم وأحلام الإماراتية.

وظهر خلال الفيديوهات تسجيل لحظة الجريمة، حيث قام زوجة نانسي عجربم بتفريغ 17 طلقة في كل أنحاء جسد «الموسى»، ومن بعدها تم حجز فادي الهاشم لعدة أيام وخرج بكفالة، ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، ودفن الشاب السوري في بلده سوريا.