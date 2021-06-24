«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة: القاهرة تصل لـ40
كتب:
سماح حسن الجوي
07:01 ص | الخميس 24 يونيو 2021
ارتفاع شديد في الحرارة الايام القادمة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن جميع المحافظات سوف تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال الأسبوع المقبل، وتحديدا بداية من يوم الإثنين المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعة لتصل إلى 46 في صعيد مصر و43 في القاهرة الكبرى والجيزة، مضيفة إلى أن الموجة الحارة سوف تضرب جميع المحافظات، بما فيها المحافظات الساحلية التي تمتع خلال الأيام الجارية بطقس صيفي معتدل، لكن مع بداية الأسبوع المقبل سوف تتعرض لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
وأكدت هيئة الأرصاد على المواطنين اتباع النصائح والإرشادات التي تعلنها الهيئة العامة للأرصاد خلال فترة ذروة الحرارة، حتى لا يتعرض المواطنون إلى ضربات الشمس في مثل هذه الحالات من ارتفاع للحرارة، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:
درجات الحرارة الأيام المقبلة
درجة الحرارة الخميس
القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
درجة الحرارة الجمعة
القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
درجة الحرارة السبت
القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.
درجة الحرارة الأحد
القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
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