المترو: تخفيض سرعات القطارات وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قررت إدارة هندسة السكة التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بالمترو، وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة، طوال فصل الصيف، مشيرة إلى أن تخفيض السرعات سيطبق خارج المحطات النفقية فقط.

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من إدارة هندسة السكة التابعة لشركة المترو بتخفيض سرعات القطارات وقت ذروة ارتفاع الحرارة طوال فصل الصيف؛ للحفاظ على سير القطارات، وقضبان السكة الحديد.

القرار لا يشمل المحطات النفقية

وأوضح عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تخفيض سرعة قطارات مترو الأنفاق سيُطبق خارج المحطات النفقية، طوال ارتفاع درجات الحرارة، والتخفيض سيكون من سرعة 80 كيلو إلى سرعة 70 كيلو، مؤكدا أن قرار تخفيض سرعات القطارات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة اعتيادي، لافتًا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب بتخفيض سرعات القطارات خارج المحطات النفقية وقت ذروة درجات الحرارة.

وحدات إسعافية لمصابي كورونا داخل المترو

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتخصيص وحدات إسعافية بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، مجانا، وتقديم الدعم لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بصورة دورية، من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عبدالهادي، إلى أن هناك غرامات توقع على جميع المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، تبدأ بـ50 جنيها وحتى 4 آلاف جنيه، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.