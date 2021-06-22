درجات الحرارة الأيام القادمة.. العظمى تصل لـ37 بالقاهرة

مع بداية فصل الصيف، وارتفاع الحرارة، يبحث الكثيرين عن درجات الحرارة الأيام القادمة، لتحديد أنسب مواعيد الخروج خلال فترة الذروة، حتى لا يتعرض لحروق الشمس أو الإرهاق.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة الأيام القادمة وحالة الطقس، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في الحرارة، لتصل لذروتها يوم السبت المقبل، حيث تصل العظمى بالقاهرة لـ37 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى22 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 25.