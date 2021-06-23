درجات الحرارة غدا الخميس 24-6-2021 في محافظات مصر: العظمى تصل لـ43

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الخميس، على مدن ومحافظات مصر، وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 29 21

السلوم 34 20

سيوة 37 21

بورسعيد 31 23

دمياط 30 21

الزقازيق 35 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 36 24

نخل 34 16

نويبع 37 26

طابا 33 20

كاترين 31 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 35 22

بني سويف 36 21

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 43 26

أبو سمبل 42 25

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّه يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون لطيفًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء الأرصاد أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.