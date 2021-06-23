كشفت رئاسة مجلس الوزراء، أنّه من المنتظر أن يصل مصر أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل، كما تواصل وزارة الصحة، مناشدتها للمواطنين، بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع الذي خصصته الوزارة للمواطنين، وذلك منعًا لتزايد أعداد الإصابات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط وخطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية على النحو التالي:

رابط وخطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية

- الدخول على الموقع المخصص للتسجيل: http://mohpegypt.com/.

- يدخل المواطن البيانات التعريفية، مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

- بعد ذلك يستقبل المواطن رمز التحقق، للتأكد من صحة الرقم، ويجري التأكد إذا كان هناك حساب «واتس اب» خاص بالرقم لسهولة التواصل.

- وتتمثل الخطوة التالية في تحديد المحافظة، وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

- بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي، يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، كما يحدد بيانات مكان العمل، مثل المحافظة ونوع وجهة العمل، سواء جهة حكومية أو خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

- وتتمثل الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل، في إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر، وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

- ثم يوافق المواطن بعد ذلك، على ثلاثة إقرارات وهي: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي أدخلها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

- بمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارات الثلاثة، يجري إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن، ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.

- أشارت الوزارة، إلى أنّه يمكن للمواطنين متابعة طلب تسجيل اللقاح أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.

الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح

- مرضى الأورام والفشل الكلوي.

- المواطنين الذين خضعوا لعمليات «قلب مفتوح أو قسطرة مخية، أو طرفية»، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- كبار السن.

- الأطقم الطبية.

يذكر أنّ هناك فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا، منها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية أو الأشخاص الذين يعانون من ظهور أي أعراض لمرض تنفسي، وفق استشارة الطبيب الخاص.