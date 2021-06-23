76760 مواطنًا حصلوا على لقاح كورونا في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية في مراكز التطعيم منذ بدء التطعيمات وحتى الآن، بلغ 76760 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى، و12971 آخرين تلقوا الجرعة الثانية بالمراكز المختلفة.

وبحسب بيان صحة القليوبية، فإن متلقي لقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي جرعة أولى، بلغوا 13748 مواطنًا، كما تلقى 2985 أخرين الجرعة الثانية، وفي مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب تلقى 12311 مواطنًا الجرعة الأولى، وجرعة ثانية 2411، ومركز طبي حجازي بشبرا 12597 جرعة أولى و2710 جرعة ثانية.

وفي مستشفى رمد بنها، تم تطعيم 11278 شخصًا بالجرعة الأولى، و788 آخرين بالجرعة الثانية، ومركز صحي الأحراز بشبين القناطر، بلغ عدد الذين تم تطعيهم بالجرعة الأولى 6978 شخصًا، وجرعة ثانية 1120،ومركز طبي سندبيس بالقناطر 5451 جرعة أولى و1159 جرعة ثانية، ومركز طبي مشتهر 6469 جرعة أولى و741 جرعة ثانية، ومركز طبي الحي الثاني العبور 4816 جرعة أولى و594 جرعة ثانية، وبنك الدم الإقليمي باسنيت كفرشكر 3112 جرعة أولى، و463 جرعة ثانية.

جلسات علاج طبيعي لمنع الجلطات لمرضى كورونا

في سياق آخر، قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية والمستشفيات التابعة لها تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي لحالات مرضى فيروس كورونا المستجد، بأقسام العزل بالمستشفيات عن طريق الفرق المتخصصة وأخصائيّ العلاج الطبيعي، بإشراف الدكتور حسام البكرى مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية ضمن بروتوكول العلاج المحدد لمرضى كورونا ولتحسين ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفسى والعضلي والتخفيف من آثار أعراض الفيروس مما يسهم في تحسين فرص الشفاء وسرعة التعافى للمرضى.

تمارين تنفسية للمرضي

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن أخصائيّ العلاج الطبيعي، يقومون بجهود مكثفة على مدار الساعة بتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعى للمرضى المصابين بكورونا، بإجراء التمارين التنفسية والتمارين الخاصة بتنشيط الدورة الدموية؛ مما يحسن من أداء الوظائف التنفسية ويقلل من فرص حدوث جلطات دموية ويسهم في شفائهم.