وفد جامعة الأقصر يتفقد مواقع إنشاء كليات جديدة بمدينة إسنا

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، على رأس وفد من المسؤولين بالجامعة، لتفقد عدد من مواقع إنشاء الكليات الجديدة في مدينة إسنا، لتخفيف المعاناة على الطلبة الذين يضطرون للسفر إلى محافظات أخرى.

واستقبلت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إسنا، وفد جامعة الأقصر، يرافقها النائب وائل زكريا الأمير، عضو مجلس الشيوخ، والنائب باهي أمين، عضو مجلس النواب عن نفس الدائرة.

وضم وفد جامعة الأقصر كلاً من الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والدكتورة صابرين جابر، عميدة كلية السياحة والفنادق بالأقصر، والدكتور حامد محمود ركابي، مدرس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، وعدداً من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس والمهندسين بالجامعة، بينما ضمت الجولة عدداً من العمد والمشايخ، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية والشعبية بمركز ومدينة إسنا.

وتفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له المواقع المقترحة لإنشاء الكليات الجديدة بمدينة إسنا، حيث تم المرور على قرية «زرنيخ» شرق إسنا، والمعهد الأزهرى بنين بري إسنا، والحديقة الدولية بإسنا، والوحدة الصحية بقرية «وابورات المطاعنة»، ومركز البحوث الزراعية بقرية «طفنيس المطاعنة».

وتوجهت النائبة زينب السلايمي بالشكر للدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر والوفد المرافق له، لتلبيته الدعوة الموجهه له أثناء زيارة النائبة لجامعة الأقصر، وتقديم طلب لإنشاء بعض الكليات بمركز إسنا، ومنها كلية الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية، وكلية الزراعة، وكلية الهندسة، وكلية التربية النوعية، لتخفيف المعاناة على الطلبة والطالبات، وتجنيبهم مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى، وخدمة أهالي الصعيد.