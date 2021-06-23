محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ240 درجة

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، منذ قليل، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، بمجموع 240 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2020/ 2021، وذلك بناءً على مذكرة تقدمت بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سهام يوسف، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022، بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري، ليصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 15 ألفا و181 طالباً وطالبة، بإجمالى عدد فصول 330 فصلاً، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع 46 طالباً وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 50 ألفا و729 طالباً وطالبة، وإجمالي الناجحين 31 ألفا و886 طالباً وطالبة.

وبدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الأحد الماضي، استقبال تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائجهم للعام الدراسى الحالي 2020 /2021، والتي تستمر لمدة أسبوعين، بعد اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للنتيجة، بنسبة نجاح 76.43% لطلبة النظامي، حيث حصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة بمجموع 280 درجة.

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف فتح باب القبول لتظلمات الشهادة الإعدادية عام ومهني، الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، ابتداء من الأحد الموافق 20 يونيو الجاري، وتنتهي يوم الأحد 4 يوليو المقبل.