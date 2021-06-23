الصحة تسمح للقادمين من الخارج بالدخول شرط التطعيم باللقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان السماح بدخول القادمين إلى البلاد بشرط الحصول على تطعيم لقاح كورونا دون الحاجة إلى تحليل PCR، بشرط أن تحتوي على QR، مضيفةً أن الحصول على التطعيم يشترط فيه أن يكون اللقاح الحاصل عليه المواطن القادم من اللقاحات التي اعتمتها منظمة الصحة العالمية وأعطتها الترخيص الطارئ للاستخدام.

وتابعت الوزارة في منشور جرى توزيعه اليوم، أنه بالنسبة للمواطنين القادمين من الدول التي حدثت فيها تحورات خطيرة للفيروس، يجري مراجعة شهادة التطعيم وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة وهي (جهة الإصدار)، دون کشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل 19 -ID NOW COVID، وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار 19 -ID NOW COVID، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أعلن اعتماد مطار القاهرة استخدام «QR CODE» على تحاليل الـPCR بدلا من ختم المعمل، موضحا في تصريحات تليفزيونية أن هذا الإجراء متبع في معظم دول العالم، وسيكون على شهادة التطعيم، وأي شهادة أخرى معتمدة من جهة دولية، لمنع التزوير لأن «هذا يتوقف عليه مستقبل البلد والمواطن» بحسب تعبيره.

وترفع وزارة الصحة أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، وتتخذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر.