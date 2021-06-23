«أحمد بغدادي» وكيلا لمديرية الصحة ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن قرار الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بتكليف الدكتور احمد بغدادي مدير الطب العلاجي بالمديرية، بعمل وكيل مديرية الصحة.

ونشرت صفحة مديرية الصحة ببني سويف، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» تهنئة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف وجميع العاملين بالقطاع الصحي ببني سويف للدكتور احمد بغدادى مدير الطب العلاجي بالمديرية بصدور القرار.

وقّدم «بغدادي» الشكر لمحافظ بني سويف ووكيل وزارة الشؤون الصحية، على ثقتهم بتكليفه للمنصب، مؤكدًا على إستكمال خطة التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال عدة محاور سواء تطوير منشآت أو سد النقص في الكوادر الطبية وتوفير جميع التخصصات.

وشغل الدكتور أحمد بغدادي عدة مناصب داخل مديرية الصحة في بني سويف بداية من اخصائي أنف وأذن وحنجرة تم مدير مستشفيات بني سويف ومنها مديرا للقطاع العلاجي داخل مديرية الصحة قبب تكليفه بالقيام بعمل وكيل مديرية الصحة في محافظة بني سويف.

في سياق آخر تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مركز الحصول علي لقاح فيروس كورونا بمركز طبي ببا، بحضور الدكتور طارق عباس مدير الإدارة الصحية، حيث تم مراجعة السجلات واليو تسجيل المواطنين علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح، والتأكيد علي اتباع المواطنين للاجراءات الوقائيه أثناء التواجد للحصول علي اللقاح.