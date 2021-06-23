للتواصل مع طبيب.. الصحة تخصص رقم 1440 لمصابي كورونا بالعزل المنزلي

خصصت وزارة الصحة الرقم 1440 لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة مصابي فيروس كورونا المستجد داخل العزل المنزلي، وذلك في إطار حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على توفير وسيلة اتصال مباشرة مع المصابين، تيسيراً عليهم، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهوريه لمتابعة مصابي كورونا بالعزل المنزلي، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن وزارة الصحة خصصت الرقم 1440 لاستقبال الرسائل النصية بالمجان، لمتابعة الحالات الصحية للحالات البسيطة إكلينيكياً، لمصابي فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج بالمنزل

مكي: الخدمة مخصصة لمصابي العزل المنزلي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة متاحة لكافة المصابين الذين يتم تشخيصهم بفيروس كورونا المستجد خارج مستشفيات وزارة الصحة، كما يتم تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات مصابي فيروس كورونا المستجد بالوزارة، لمتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري.

كيفية استخدام رقم 1440

وأوضح «مكي» أن الخدمة تعتمد على إرسال رسائل نصية فقط، بها كلمة «عزل»، من خلال الرقم 1440، ثم سيتم الاستفسار منه على بعض البيانات ويقوم المريض بإدخال البيانات الخاصة به، وتشمل الاسم الثلاثي، والرقم القومي والمحافظة وتاريخ تشخيص الحالة الصحية، كما يقوم المريض بالرد على الاستفسارات الموجهة إليه، وتشمل وسيلة التشخيص التعرف على الأعراض، وإجراء أشعة على الصدر، وتحليل دم، ومسحة PCR، بالإضافة إلى مكان التشخيص، سواء مستشفيات وزارة الصحة او مستشفيات جامعية أو مستشفيات خاصة، كما يتطلب من المريض تحديد ما إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا، ومصدر حصوله عليه، حكومي أو خاص، وبعد ذلك يتم تحويله إلى أحد الأطباء المتخصصين للتواصل معه بشكل فوري.