وزيرة البيئة نكشف دور السيسي في إنتاج وقود من النفايات وتطوير المحميات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن انتاج الوقود الحيوي من النفايات من أهم الملفات والإنجازات التي تحققت حتى وإن كانت على نطاق صغير، كما أن الدولة تعثرت كثيرًا في ملف المخلفات، حيث كانت تعريفة الاستثمار أو الجزء الخاص بالاستثمار في هذا المجال لم يكن مجزيا، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قام بعمل أول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة في 2019.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه جرى إنشاء أول محطة تحويل المخلفات لطاقة في محافظة الفيوم، وأثبتت نجاح التجربة مع إشراك القطاع الخاص، موضحة أن هناك ملفات عديدة حازت اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في وزارة البيئة، وهي إزالة مخلفات المحميات الطبيعية وتطوير هذه المحميات، فضلًا عن فكرة السياحة البيئية.

وأردفت وزيرة البيئة، أنه كان هناك توجيه رئاسي بتقديم خدمات داخل هذه المحميات الطبيعية، وجرى إنجاز أول جزء تشريعي وإجرائي بتنظيم عمل الأنشطة البحرية، فضلًا عن تطوير 12 محمية طبيعية سواء من بنية أساسية أو غيرها، فضلًا عن زيادة الترويج للمحميات، وطرح المحميات الطبيعة للاستثمار للقطاع الخاص، والعمل على توفير فرص عمل من خلال هذه المحميات، والتي أتت بنتائج جيدة للغاية.

وتابعت: «تطوير المحميات الطبيعية خلق فرص عمل جديدة، وخلق حرف يدوية من الموارد اللي موجودة داخل المحمية وزاد الدخل الخاص بهم لـ 400% عن السابق».