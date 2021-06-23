وزيرة البيئة: تركيب 1800 وحدة منزلية لتحويل روث الحيوانات لـ «غاز»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة انتهت من إنشاء 1800 وحدة منزلية لتحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوان لغاز داخل منازل الفلاحين، وكذلك تحويله أيضًا لسماد عضوي، وهذا دخل بقوة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري والذي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يُعزز فكرة الاقتصاد الدوارة أو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

وأضافت «فؤاد»، أن هناك مخلفات زراعية وحيوانية داخل القرى الريفية، وهذه طبيعة الريف المصري، فيجب استغلال ذلك في استخراج غاز من تلك المخلفات، ومن يقوم على إنشاء هذه الوحدات المنزلية شركات ناشئة يقوم عليها شباب، وبالتالي نكون استفدنا من المخلفات، وأعطينا منتجا للفلاحين، وشجعنا عمل الشباب، موضحًا في الوقت ذاته أن وزارة البيئة مسؤولة عن الحوافز الاستثمارية، حيث استطاعت الوزارة في 2019 التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل نقل تكنولوجيا جديدة من النرويج.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تشتري أجهزة ومعدات تكنولوجية حديثة من أجل تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وغاز وغيرها من مصادر الطاقة، «المستثمرين لما ييجوا عندنا هيلاقوا التكنولوجيا موجودة، وهيلاقوا فيه دليل أن المخلفات تتناسب مع إنها تخرج طاقة، بدليل أن عندنا مصنع في الفيوم بقى يطلع كهرباء من المخلفات، وتم ربط هذه الطاقة الكهربائية بالشبكة وتقوم الدولة بشراء الناتج من هذه الشركات».