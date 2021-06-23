«التموين»: حققنا الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الأساسية

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين، إنه جرى تحقيق شبه الاكتفاء الذاتي من السكر هذا العام، والتي وصلت إلى 97% من الكميات التي يستهلكها الفرد، في الوقت الذي يجرى استهلاك أكثر من 300 ألف طن من الأرز شهريًا، مشيرًا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي منه أيضًا.

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى "مصر تصدر 6 مليون طن بصل، كما تحتل مراكز متقدمة في تصدير الموالح والسمك في ظل وجود مزارع سمكية أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السمك، فضلًا عن تصدير الأسماك المستخرجة من البحر الأحمر ذات الجودة والأسعار المرتفعة".

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين، أن السمك البوري كان يصل إلى 85 جنيه، وحاليًا لا يزيد سعره عن 55 جنيه، أما الجمبري وصل سعره لـ 125 جنيه فقط، لافتا إلى أن الشركة القابضة لديها 1250 منفذ منتشرين في مختلف مناطق الجمهورية، موضحًا أن أسعار الأسماك هذا العام قلت بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الفلفل والطماطم والخيار والبصل والكوسة، متابعا "مفيش نقص حصل في أي سلعة ومفيش سعر سلعة زاد من سنتين ثلاثة، إحنا عندنا دراسات مستمرة ولما نحس إن في منتج هيقل في شهر بننسق مع جهاز الوطنية لسد العجز دون شعور المواطن، وبنصدر فروالة وبرتقال وده بيرجع لجودة المنتج المصري".

وأشار إلى أن أسعار السلع ثابتة في مصر وسوق العبور و6 أكتوبر، ويوميًا تُعرض الأسعار على وزير التموين لعرضها على القيادة السياسية لمتابعتها.