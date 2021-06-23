مصرع طفلين شقيقين غرقاً في ترعة بسوهاج

لقي طفل وطفلة شقيقان، مصرعهما غرقاً في ترعة السوهاجية بدائرة مركز جهينة، شمال محافظة سوهاج، وتبين من التحريات اختفاء الطفلين عن المنزل منذ 24 ساعة، تم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جهينة، مساء اليوم الأربعاء، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلين «عبدالرحمن ن. أ.»، 7 سنوات، وشقيقته «جنات»، 9 سنوات، يقيمان بناحية «نجع الدواير»، دائرة المركز، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات والفحص أنه أثناء سير الشقيقين علي حافة الترعة سقطا في المياه، مما نتج عنه غرقهما، وتبين أنهما خرجا من المنزل منذ 24 ساعة لشراء الحلوى من محل البقالة المجاور للمنزل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين من قبل مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.