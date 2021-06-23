وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021.. درجات اختبارات المتقدمين

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة درجات نجاح اختبارات المتقدمين لشغل بعض الوظائف الشاغرة «أخصائي أمن - فرد أمن» بنظام التعاقد وفقًا للإعلان رقم 1 لوظائف الشركة لسنة 2021 بتاريخ 16 من شهر يونيو الجاري، كالاتي:

- اجتياز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر بالنسبة لوظيفة أخصائي، ودرجة نجاح 50% بالنسبة لوظيفه «حارس أمن».

- اجتياز الاختبار الشفوي وبدرجة نجاح 50% فأكثر للاختبارات الشفوية لمن اجتاز الاختبارات التحريرية للوظائف.

التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي2021

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن طرق التقديم للوظائف المطلوبة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنه 2021 والتي يجب أن يتبعها المتقدمين للوظائف، كالآتي:

- استيفاء البيانات المطلوبة على الموقع الإليكتروني الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة خلال 10 أيام اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان «16 من شهر يونيو الجاري» وذلك على النموذج المعد لذلك.

المستندات والأوراق المطلوبة:

- التقديم عن طريق الموقع الإليكتروني للشركة من هنا.

- صورة شهادة المؤهل.

- صورة صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة بطاقه الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة تأديه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

شروط التقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2021

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية الشروط والمواصفات التي حددتها شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للمتقدمين، كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب من إحدى الجامعات المصريه بالنسبه لوظيفة «أخصائي أمن».

- أن يكون المتقدم حاصل على إحدى شهادات التعليم الأساسي «الابتدائية - الإعدادية»، أو شهادة محو الأمية لوظيفة «حارس أمن».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان «16 من شهر يونيو الجاري».

-أن يكون المتقدم من قاطني محافظة الجيزة فقط.

- أن يكون حاملًا لبطاقه الخدمة العسكرية والوطنية التي يعمل بها كمسوغ للتعيين طبقا لقانون الخدمة العسكرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحريه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن يكون المتقدم حسن المظهر صاحب قوام رياضي، لمن اجتاز الاختبارات التحريرية للوظيفتين.

وأشارت الشركة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة قبل الإعلان أو بعد الانتهاء من مدته أو المسلمة باليد أو البريد.

وسوف يجرى الإعلان عن مواعيد الاختبارات عن طريق الموقع الإليكتروني للشركة من هنا.