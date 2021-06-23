أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: زيادة الإصابات ببريطانيا ليست موجة رابعة

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، حقيقة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا خلال الفترة الماضية، ووجود موجة رابعة للفيروس، قائلا: «لا تعتبر زيادات الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا موجة رابعة للفيروس»، مؤكدا أن الزيادات كانت متوقعة مع وجود متحور فيروس كورونا «دلتا».

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة في بريطانيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة البريطانية تبذل قصارى جهدها لاحتواء الموضوع ومواجهة الفيروس من خلال زيادة التطعيمات والتشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره في العديد من البلدان، فضلا عن متابعة إجراءات السلامة و الخروج و الدخول من وإلى البلدان المنتشر فيها تحورات فيروس كورونا.

وأضاف أستاذ المناعة، أن الحديث عن وجود موجة رابعة لفيروس كورونا لا زال مبكرا، لافتا إلى أن زيادة واتساع رقعة التطعيمات في العالم ساهمت في تقليص فرص انتشار الفيروس، فضلا عن أن الإجراءات المشددة التي جرى اتخاذها على مداخل ومخارج البلاد، قللت فرص انتقال التحورات.

وناشد الأستاذ بجامعة نوتنجهام، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد خارج المنزل وتطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة الجسم، فضلا عن تجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب والتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أعراض كورونا.

وتابع أن الفترة الماضية جرى ملاحظة ظهور أعراض على المتعافين من فيروس كورونا تحت مسمى أعراض كورونا طويلة الأجل، لافتا إلى أن نسبهم ضئيلة جدا، مطالبا أي شخص تعافى من فيروس كورونا الاستمرار في متابعة الطبيب المختص حتى التعافي مباشرة.