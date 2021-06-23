عروض على تموين السيارات بالغاز الطبيعي داخل المحطات

قالت شركة «ماستر جاس» إنها تستهدف تشجيع المواطنين على زيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها تعمل على زيادة كميات الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات بدلا من البنزين والسولار من خلال قيامها بعمل عروض للمستخدمين الذين يكونون سياراتهم من محطات الشركة.

وأشارت الشركة إلى أنها تقدم العديد من العروض لجذب أكبر عدد من الأشخاص لتحويل سياراتهم وفق خطة الدولة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة أنها أتاحت عرضا لعملائها من خلال تموين سياراتهم بقيمة 12 متر مكعب غاز، والحصول 3 أمتار مكعب غاز هدية بدون مقابل.

ولفتت الشركة إلى أن العرض ساري في محطة المشير طنطاوي فقط داخل محطة «شيل أوت» على امتداد محور المشير طنطاوي.

وأعلنت الشركة، أمس، تحويلها لسيارة محافظ الوادي الجديد للعمل بالغاز الطبيعي كأول سيارة حكومية يتم تحويلها بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار خطه تحويل السيارات الحكومية بالمحافظة للعمل بالغاز الطبيعي لترشيد الإنفاق.

وتعمل شركة «ماستر جاس» في عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والجيزة، كفر الشيخ، والإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، والغردقة، والمنيا وبني سويف وغيرها من المناطق، حيث تعمل الشركة في الشوق المصري منذ أكثر من 17 عاما.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة لها لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، وكذلك وفق مبادرة إحلال السيارات الملاكي والأجرة.