البابا: نعيش حالة فرح بعد انخفاض إصابات «كورونا»

استهل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية بتهنئة الأقباط بـ«صوم الرسل» الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عقب انتهاء فترة «الخماسين» التي تعقب فترة عيد القيامة المجيد.

رسالة فرح بعد أزمة كورونا

وقال البابا خلال عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، وبثها المركز الإعلامي للكنيسة عبر موقع «فيس بوك»، ودارت حول «رسالة فرح»: "نبدأ هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة في الوعظ عن رسالة فرح، باعتبار أنه بعد فترة كورونا الشديدة، بدأت الناس تحصل على اللقاح، وتلتزم بالإجراءات الاحترازية، ونشكر الله أن نسب الإصابات والوفيات بدأت تنخفض، وربنا يحفظ الجميع، وعايز أتكلم معاكم على حالة الفرح، وبعض المبادئ التي تساعدنا أن نعيش هذه الحالة".

رسالة بالفرح للجميع

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية "القديس بولس الرسول كتب «رسالة فيلبي»، وهو في السجن، ورغم ذلك فإن الرسالة تشع بالفرح من كل جوانبها، وهذا يعني أن الفرح لا يرتبط بالأجواء المحيطة"، مشددًا على أن الفرح يعتبر رسالة للجميع، موضحا أن الفرح يؤدي بالإنسان إلى الشكر، والشكر يجعله يُصلي.

رسالة إلى أول مدينة آمنت بالمسيح في أوروبا

وكشف عن أن مدينة «فيلبي» التي كتب لها بولس الرسول هذه الرسالة، سُميت على اسم والد الإسكندر الأكبر المقدوني، والذي كان اسمه «فيليب» وتعود أهميتها إلى أنها أول مدينة آمنت بالمسيح، مثل مدينة الإسكندرية التي كانت أول مدينة في أفريقيا تؤمن بالمسيح.

وأشار إلى أن بولس الرسول وصف أهل هذه المدينة بأنهم مصدر سروره، ومصدر فرحته، وكتب لهم العديد من العواطف الجياشة الحارة وأنه اشتاق لزيارتهم ويصلي لهم باستمرار، وهناك نوع من الرباط الوجداني معهم.