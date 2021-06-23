امتحان المواد غير المضافة للمجموع.. يعقد يوليو المقبل في المنزل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2021، يعقد في المنازل في شهر يوليو المقبل، مؤكدة أنه سيجري إتاحة امتحانات هذه المواد على موقعها الإلكتروني حتى يتثنى لجميع الطلاب طباعتها وحلها ثم تسليمها للمدرسة، مشددة على الطلاب بضرورة تسليم أوراق الإجابة في المواعيد المحددة لها، لافته إلى أن هذه المواد تتمثل في مادة التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء، مشيرة إلى أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، ورقياً على البابل شيت وإلكترونيا على جهاز التابلت.

امتحان المواد غير المضافة للمجموع: تصحح نظام اجتياز وعدم اجتياز

وأضافت الوزارة، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، تعقد لجميع طلاب المدارس الرسمية والمدارس الخاصة، بجابن مدارس المتفوقين STEM، اعتبارا من 3 يوليو المقبل، موضحة أنه بالنسبة لامتحانات مواد اللغة العربية لطلاب المدارس الرسمية الدولية، واللغة الفرنسية لطلاب مدارس النيل الدولية يتم اتاحتها بعد أداء طلاب المدارس الرسمية لها.

امتحان المواد غير المضافة للمجموع: تسلمها المدارس للجان المراقبة

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، يتم تقديرها باجتياز أو عدم اجتياز، مشيرة إلى أن هذه الامتحانات تعقد وفق المواصفات التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافته إلى أن الامتحانات النهائية تعقد في لجان مراقبة جيداً.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، يتم تجميعها من قبل المدارس وتسليمها للجان المختصة بتصحيحها، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية التي تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم توفير جميع أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للاتفاق على إجابات الامتحانات النهائية، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة استغلال الوقت المتبقي في الاستعداد للامتحانات.