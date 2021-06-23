خبير أمن معلومات يكشف طريقة تأمين «الواتس آب» من السرقة

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه على المواطنين الاطلاع على قانون 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم الإنترنت من أجل توعية أطفالهم، لافتا إلى أن هذا القانون يتحدث عن المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من تعامل الناس مع بعض المعلومات بأريحية تامة على الرغم من أنه قد يضعهم تحت طائلة القانون، وضرورة تفعيل الخطوة الأهم في تأمين رقم الواتس آب من خلال الكود السري عدم الإفصاح عنه.

وأضاف «حجاج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك برامجا وتطبيقات معروف عنها أنها سيئة السمعة، ويجب على الشخص أن يبحث عن التطبيق لمعرفة تقيمه والمحتوى الذي يقدمه التطبيق.

وتابع خبير أمن المعلومات: «لو ابني بيستخدم تطبيق كتير لازم أشوفه بيستخدمه كتير ليه، وليه مهتم به، عشان أعرف هل هو مفيد له ولا لأ، وهل ممكن يعرضه لمخالفات قانونية ولا لأ، الشباب بيبصوا لمعايير إزاي ابقى مشهور واكسب فلوس كتير، والتطبيقات دي بتتعمل بطريقة بتخلي الشخص يدمن استخدامها، بقول مش كل حاجة تريند هي حاجة جيدة، ومش كل حاجة عدد مستخدمينها كتير معانها إنها حاجة سمعتها كويسة، الشباب بيصرفوا فلوس عشان يطلعوا تريند، بحذر مفيش حاجة على الإنترنت ببلاش والتطبيقات دي بتنتهك خصوصياتك على الإنترنت».

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن التطبيقات تحتفظ بنسخ بما يعرف بـ«الفليب بورد» وهي كل النصوص التي ينسخها الشخص وقد يكون من بينها رقم الفيزا مستطردا: «كل يوم بيكلمني 15 شخصية معروفة تشتكي أن الواتس آب بتاعها اتسرق لازم الشخص يفعل الخطوة الثانية من الإعدادات في الواتس آب لتأمين حسابه ويكون بس هو اللي يعرف الرقم».