وزير الشباب والرياضة يعتمد تشكيل مجلس أمناء «رياضية شرم الشيخ»

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، لاستعراض مراحل التنفيذ بأهم المشروعات الجاري تنفيذها، استعداداً لافتتاحها، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات بالديوان العام، وبعض مديري المديريات المعنيين، ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

استعراض جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم لمحافظة

واستعرض المحافظ جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم المحافظة، وقدم المحافظ الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعمه المتواصل للمحافظة، خاصةً في مشروع تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ.

كما وجه المحافظ بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة بخصوص توفير وإرسال عدد 200 دراجة هوائية ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، والتي تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تقوم المحافظة بشرائها وتوزيعها على الشباب بكافة مدن المحافظة المختلفة، وذلك بالتقسيط من خلال عدة شروط جرى إعدادها.

وأعلن محافظ جنوب سيناء أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء المدينة الرياضية والشبابية بمدينة شرم الشيخ برئاسة المحافظ، وعضوية كل من الدكتور عادل رضوان، والدكتور أحمد عفيفي، والدكتور جمال محب، وأحمد عبد الخالق، والدكتور على أحمد عبد العليم، ومحمود فوزي، واللواء أيمن محمد عبد العال الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومحمد عبد الكريم، أميناً للصندوق.

الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المدينة الرياضية والشبابية بمدينة شرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن قرار وزير الشباب والرياضة تضمن الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المدينة الرياضية والشبابية بمدينة شرم الشيخ، بما يهيء لها المناخ لتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات والبرامج للنشء والشباب من أبناء المحافظة، إضافة إلى استقبال الوفود الشبابية من مختلف المحافظات المصرية وخاصة خلال الإجازة الصيفية.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أوضح أن رئاسة المحافظ لمجلس الأمناء، سوف تمثل إضافة وتغييراً جذرياً لأداء المدينة، مما يؤدي إلى توسيع وتكثيف الخدمات التي تقدمها المدينة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعقد أول اجتماعات مجلس الأمناء يوم 1 يوليو المقبل .

وأوضح أنه سيجري وضع خطة ترويجية سياحية واسعة المجال لاستغلال إمكانيات ومرافق المدينة الرياضية والشبابية، من ملاعب وحمامات السباحة المتاحة بالمدينة، والإقامة بالفندق المتميز التي تتضمنه، ومجمع الصالات المغطاة الملحق بالمدينة، من خلال استضافة الوفود السياحية المختلفة.