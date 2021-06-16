 مصدر بـ التعليم: الوزارة ملزمة بتطبيق حكم القضاء بشأن الحافز الرياضي

مصدر بـ التعليم: الوزارة ملزمة بتطبيق حكم القضاء بشأن الحافز الرياضي
المصدر: ننتظر حيثيات الحكم لدراسته وتحديد آليات التنفيذ للثانوية
كتب:
أميرة فكري
02:53 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
وزارة التربية والتعليم- صورة أرشيفية
كشف مصدر مسيؤول بوزارة التربية والتعليم، مصير الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، الذي صدر السبت الماضي، وانتهى بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات ضد أحقية طلاب الثانوية العامة في الحافز الرياضي.
وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه الحكم القضائي الخاص بالحافز الرياضي، على طلاب الثانوية العامة المقرر امتحانهم في يوليو المقبل.
وأضاف المصدر، أنَّ وزارة التعليم ما زالت في انتظار صدور حيثيات الحكم لدراستها باستفاضة لتحديد آلية التنفيذ، والإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، حيث أن المستشار القانوني للوزير سوف يدرس الأمر من كل جوانبه لاتخاذ القرار النهائي بخصوص تطبيق الحافز الرياضي.
أوضح المصدر، أنَّ وزارة التعليم كانت قررت تعديل القرار الوزاري الخاص بالحافز الرياضي والصادر في عام 1997، وأصدرت قرارًا جديدًا عام 2016، بتقليص الدرجات التي يحصل عليها الطالب، لتكون بين درجتين ونصف إلى 8 درجات، وسوف نلتزم بما ينص عليه الحكم القضائي في هذا الشأن، ونحدد من هم الفئات الطلابية الذين سوف يستفيدون من الحافز.
وكشف المصدر، أنَّ الإجراءات والقواعد المنظمة للحافز الرياضي حاليًا، يستفيد منها أبطال الجمهورية في البطولات ويتم تحديد الدرجات حسب المركز الذي وصل إليه الطالب، وهو مطبق على طلبة الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية بكل التخصصات.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية (العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية، التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات.
وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكل البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان.
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