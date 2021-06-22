«التعليم»: عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بلغة الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجرى عقد امتحانات الثانوية العامة في المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة، وأيضًا باللغة العربية لمن يرغب في التعريب.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق الـ«واتس اب»، إن القانون يقتضي تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في جميع المصادر المتاحة لطلاب المنازل والآخرين، الذين يملكون جهاز التابلت، لذلك لا يمكن توفير برامج على التابلت مساعدة لفئة بعينها خاصة تطبيق3D calculator، مؤكدًا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 لا تحتاج لمثل هذه الأدوات لقياس فهم الطلاب لمخرجات التعلم في كل مقرر دراسي.

بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتابع: «أتمنى من الجميع عدم وصف أي امتحان بالسهل أو الصعب والحديث عن المدة الزمنية المخصصة للإجابة على أسئلة الامتحان، لأن هذا الحديث والتقييم لمجموعة من خبراء التقييم وليس لمن يتم تقييمه».

وأكد «شوقي» أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد يجرى وضعها من قبل الخبراء وليس مستشار المادة فقط، بالإضافة إلى وجود منظومة محكمة تعمل على ذلك بالتعاون مع أهم وأكبر المؤسسات الدولية، بناء على بنوك أسئلة معيارية لها ومستويات صعبة مدروسة، ومواصفات ومعايير دقيقة «ليست مثل امتحانات الأعوام الماضية».

المنصات التعليمية

وأوضح«شوقي» أنه يجب على الطلاب متابعة حصص مصر ومدرستنا 2 ومنصة إدارة التعلم، مؤكدًا أن الهدف ليس تقفيل الامتحان، مشددًا على طباعة الكتاب كاملاً ودخول اللجنة الإمتحانية به، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بنفس أسلوب امتحانات 2021 التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.