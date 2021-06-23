136 دولة تدعم مصر لإطلاق نداء عالمي ضد ختان الإناث

نجحت الجهود المصرية فى إطلاق نداء عالمي في مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم. وحظي هذا النداء، الذى جرى إطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقي الأمم المتحدة للسكان والطفولة، على دعم غير مسبوق من 136 دولة.

يأتي ذلك على خلفية الأهمية التي توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، واستكمالا للجهود الوطنية ذات الصلة التي توجت مؤخرا بتصديق رئيس الجمهورية على قانون لتشديد عقوبات جريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة إلى ارتكاب الجريمة.

وأوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الدول المؤيدة للنداء العالمي اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها ورفع الوعي بعواقبها وأضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات، مضيفا أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها على أي أساس ديني أو ثقافي.

من جهة أخرى، التقى السفير الدكتور وائل بدوي، سفير مصر في أبيدجان، نسنيبة توري وزيرة المرأة والطفل والأسرة في كوت ديفوار، لبحث أوجه التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر.

وأشادت الوزيرة بالتقدّم الذى حققته مصر في مجال تمكين المرأة ودعم المكتسبات في مجال حقوق المرأة، بما يدعم نجاح السياسات التي تضعها الدولة.