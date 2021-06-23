وزيرة التضامن: «الفقراء بيصرفوا من البنك ويدفعوا إلكتروني.. دي طفرة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك داخل الوزارة شق يُسمى التمكين الاقتصادي، وهو خاص بالأسر البسيطة للغاية، ولا يتوقف فقط على الشمول المالي، أن يتم إعطائهم قروض، بل تدريبهم على الخدمات والمشروعات، كما أن برنامج «تكافل وكرامة»، أصبح يتم أخذه من خلال كارت «ميزة»، وهذا يحدث لأول مرة، ولهذا تُهنئ نفسها وتهنئ الحكومة، على إدخال الفقراء في الشمول المالي، «بقوا يصرفوا من بنك، ويدفعوا إلكتروني، ودي طفرة في مجال الريف».

وأضافت «القباج»، خلال حوارها في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن هناك اهتمام من جانب الوزارة بنوادي الأطفال، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، من أجل وجود أنشطة واكتشاف الموهوبين مع مؤسسة «حياة كريمة»، كما أنه من القضايا الهامة جدًا، التي تُهم وزارة التضامن الاجتماعي هي مسألة الوعي المصري، وتتلخص في توعيه المجتمعات المحلية، والمواطنين في القرى والريف، نظرًا لأن هناك سلوكيات سلبية أو معتقدات خاطئة كثيرة للغاية.

وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه السلوكيات الخاطئة في الريف، تؤثر على تنمية الأسرة والمجتمع، مثل الزواج المبكر أو زواج القاصرات وختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وتعاطي المخدرات، وعدم الاندراج في سوق العمل، والنظرة الدونية للعمل المهني أو الحرفي، وصحة المرأة والطفل، واحترام الاختلاف سواء كان ذوي الإعاقة أو من ديانة مختلفة، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي، لا تعمل وحدها أبدًا، «فيه حاجات بنشتغلها لوحدنا، لكن لو هنشتغل في قضية الإعاقة بيكون بالتنسيق مع وزارة الصحة»، فالصحة تستخرج بطاقات الخدمات غير المتكاملة.