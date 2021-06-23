"الصحة" تكشف القائمة الكاملة لأعراض كورونا عند الأطفال

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات العديدة حول أعراض الكورونا عند الأطفال، وقامت الوزارة بالرد عليها من خلال الخط الساخن لها 105، وقالت الوزارة إن أعراض الكورونا عند الأطفال لا تختلف عن أعراض فيروس كورونا المستجد للكبار، وطمأنت وزارة الصحة والسكان بأن أعراض الكورونا عند الأطفال تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو آلام في البطن وآلام في العضلات أو صداع أو رشح أو ضيق في التنفس أو إسهال.

لقاح كورونا للأطفال

وتابعت الوزارة على الآباء اطلاع الأبناء على مستجدات فيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض الكورونا عند الأطفال وطريقة الوقاية منها بقدر الإمكان، وإبلاغ آبائهم للتصرف والاتصال وطلب الرعاية الطبية مبكرا والذهاب إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي من الأعراض، مشيرة إلى أن الأطفال ممنوعون من أخذ اللقاح لعدم إجراء التجارب السريرية لهم حتى الآن.

لقاح كورونا لكبار السن

وفي سياق متصل، ناشدت الوزارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، كما طالبت بضرورة أخذ لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا للحوامل

وحسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم حول لقاح كورونا للحوامل، وقالت الوزارة إن الحوامل ممنوعات من أخذ لقاح كورونا، وهن من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس ويجب عليهن عدم الخروج من المنزل أيضا، وعند الخروج يجب اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وفي حال لمس أي أسطح.

وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والوصول إلى تطعيم أكثر من 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي.