نائب وزير التعليم: نسعى إلى توفير مناهج تناسب بيئة العمل

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه في عام 2012 وصلت لجنة صينية وبينت أن التعليم الفني في مصر يهتم بالكمية وليس الجودة لذا تحرص مصر حاليا على إنشاء هيئة جودة للتعليم الفني من خلال ثقل مهارات الدارسين وتوفير مناهج تناسب بيئة العمل.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية الشابة آية عبدالرحمن، «مكنش في جامعات مخصصة لخريجي الفني ولكن حاليا في 3 جامعات تكنولوجية عالية و80% من دارسيها من التعليم الفني، وبقعد من أجانب اللي حاصل هناك في أوروبا وهنا إن خريجي الكليات الأكاديمية النظرية هما اللي مبيلاقوش شغل».

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن مصر في طريقها لتحاكي التعليم الفني في ألمانيا، خاصة بعد وجود جودة في التعليم الفني في مصر، لافتا أن مصر تحتاج التعليم الفني بسبب وجود نسبة كبيرة من الشباب في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك وجود طموح كبير للتنمية الصناعية في مصر.

وذكر نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص في التعليم الفني وتم العرض على عدد كبير من المستثمرين دخول مجال التعليم الفني لتطويره لكي يكون قادرا على إخراج كوادر تلتحق بالعمل مباشرة وتم تدريب طلاب 21 مدرسة مختلفة بالتعاون مع رجال الأعمال في ظل وجود نية للاتساع إلى 100 مدرسة في عام 2030، وحاليا تتم الشراكة مع دول أجنبية مثل ألمانيا وإيطاليا لتدريب الطلاب.