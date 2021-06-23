«التعليم» تعلن توفير إجابات الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الأسئلة والإجابات الصحيحة لامتحان شهر يونيو التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020-2021 بكل اللغات، على الموقع الرسمي لها من خلال هذا الرابط.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد من قبل مستشار المادة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن بنوك الأسئلة توضع وفق مواصفات ومعايير دقيقة.

«شوقي»: الهدف من الامتحانات ليس حصول على مجموع 100%

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق «واتس آب»، أنه تم توفير الكثير من المنصات التعليمية مثل منصة «حصص مصر التعليمية» وقناة «مدرستنا 2» ومنصة «إدارة التعلم» وبنك المعرفة المصري، لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديدة التي تقيس مستوى الفهم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه الهدف من الامتحانات ليس حصول الطالب على مجموع 100%، وإنما تحديد المستويات المختلفة لجميع الطلاب، لافتاً إلى السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي أو نسخة مطبوعة منه.

«التعليم» تشدد على طلاب الثانوية ضرورة الاستفادة من المحتوى الرقمي

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة، هذا العام، ستعقد بنفس نمط الأسئلة الموضوعية، مشدداً على الطلاب ضرورة التعلم والاستفادة من المحتوى الرقمي الذي توفره الوزارة على مدار الساعة، وترك كل ما يتعلق بالأمور الإدارية للوزارة. ولفت الوزير إلى أن الامتحان التجريبي الثالث عقد دون درجات ولا يضاف إلى مجموع الطالب في نهاية العام، مطالبا الطلاب بالتعرف على الإجابات الصحيحة للامتحانات التجريبية التي تم توفيرها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات النهائية ستعقد بنمط الأسئلة الاختيارية حتى أسلئة التعبير والقصة، مؤكداً أن إجابة الطالب على «البابل شيت» إلزامية.