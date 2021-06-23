وزيرة التضامن: السيسي لدية جرأة في اقتحام المشكلات والملفات الشائكة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كانت هناك ملفات لم تملك الوزارة أو بعض الجهات الجرأة في اقتحامها زي ملف تكافؤ الفرص وغيرها، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما لديه جرأة في اقتحام المشكلات، والتوجيه بتوفير الموارد اللازمة لحل كل المشكلات، وهذا أمر تنتهجة الدولة المصرية، «لما نيجي نتكلم لازم نتكلم بأرقام، وحجم المشكلة قد إيه، والعمل على حلها سيتكلف إيه، وهل سيتم توفيره على مرحلة واحدة أو عدة مراحل».

وأضافت «القباج»، خلال حوارها في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «الحياة»، أن هناك أسر في برنامج تكافل وكرامة، من تحليل قاعدة بياناتها، نجد أن الكثير من الشباب فيها، لا يكملون التعليم حتى الجامعة، كما أن نسبة دخول الجامعة لهذه الفئات، تكاد تكون أقل من 1%، ومعظم الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة متواجدة في الريف، والدولة ترغب في أشخاص متعلمة بدرجة عالية أكثر، لكن هناك بعض المشكلات التي قد تواجههم سواء الفقر أو الإعاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه عندما جرى عرض هذا الملف على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يستمر دعم تكافل وكرامة حتى الانتهاء من الجامعة، ولا يقف عند سن الـ18، من أجل التشجيع على التعليم الجامعي في الريف ونرتقي بعد ذلك بالريف من خلال هذا الشباب، موضحًا أن التعليم الجامعي، لا يقتصر فقط على الجامعات، بل معهد فني أو معهد صناعي، وعلى الطالب المدرج ضمن تكافل وكرامة أن يتقدم في دراسته حتى وإن كان يعمل بعض الوقت في اليوم بجانب الدراسة.