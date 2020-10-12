أمينة خليل: ورثت تربية الحيوانات من والدتي.. ومحمد فراج: بحب الكلاب

أكد الفنان محمد فراج أنه لا يقوم بتربية الحيوانات ولكنه يحبهم جدا على الأخص الكلاب والحصان وأنه كان يلعب فروسية منذ صغره، كما أكدت الفنانة أمينة خليل أنها تكره الأرانب بشكل كبير وتخاف منهم ومن المستحيل أن تستطيع رؤيتهم أو أن تتعامل معهم .

كشفت الفنانة أمينة خليل، خلال لقاءه مع الفنانة أمينة خليل ببرنامج سهرانين الذى يذاع على قناة On، ويقدمه الفنان أمير كرارة، عن حبها الكبير للحيوانات، وأنها منذ الطفولة وهى تقوم بتربية القطط والكلاب فى بيتها وقد ورثت ذلك الأمر من والدتها حيث أنها تعشق تربية الحيوانات.

وأضافت: كما أننى أحب قطط وكلاب الشارع ولكنى هذه الفترة لا أمتلك سوى كلب واحد فقط فتربية الحيوانات هى مسئولية كبيرة حيث يكون مثله مثل طفل فى المنزل ولكنى أرى أن تربية الحيوانات شيء مهم للغاية وتجعلك شخص مسئول .

يذكر أنه مع الاحتفال بإنتصارات أكتوبر تصدر فيلم "الممر" محركات البحث علي "جوجل" بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهو يعتبر من الأعمال السينمائية الهامة التي برزت فكرة حرب الاستنزاف وما تابعها من انتصارات أكتوبر.

محمد فراج، أحد أبطال العمل السينمائي، الذي شارك بدور"هلال"، وهو دور بطولي يدخل في عمليات استشهادية ويشاهد أصدقائه خلال عمليات الاستشهاد، ويطلب من الله الشهادة باستمرار.

ومن جانبه، قال "فراج" في تصريحات لـ"الوطن"، "أن هذا الدور من أهم التجارب التي عملت بها خلال مشواري الفني، حيث أن الفيلم مكتوب ومرسوم بشكل رائع للغاية على الورق بشكل غير طبيعي وهو أحد الأفلام التي لن تتكرر".