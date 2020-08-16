آمنة نصير: شريعتنا لا تجيز تربية الكلاب.. ومربوها يقلدون الأوروبيون

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إنها ضد تربية الكلاب في البيت لأنها قد تحمل أي ميكروب، متسائلة: "ما هي الضرورة لهذه الموضة التي انتشرت في هذه الآونة؟ يقلدون الأوروبيون لكن شوارعنا وبيوتنا وانضباطنا في التعامل مع هذه الحيوانات تتحمل تربية الكلاب، كما أن شريعتنا لا تجيزها على الإطلاق، وهي تنتشر بشكل مرضي".

وفي سياق آخر، قالت نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن الصحافة مهنة عظيمة تخرج من مدرستها أعظم رجال مصر، مشددة على أهمية ضبط من يعمل فيها.

وأضافت "نصير": "هناك من يدعي زورا وظلما انتماءه إلى هذه المهنة وهو ليس منها، هذه الفوضى طالت الدرجات العلمية لدينا، فمثلًا لقب دكتور أصبح منتشرًا بشكل يدعو إلى القلق".

وحول صلاة الجمعة، أكدت "نصير" أنه لا يوجد مانع من عودتها مرة أخرى، لإحياء هذه الجرعة الروحانية الجميلة بالضوابط المرعية من قبل من يؤدون هذه الفريضة وإمام المسجد.

وتابعت: "يجب عودة صلاة الجمعة وحماية النفس البشرية، حيث أنها عزيزة ومن الضرورات الخمس في الشريعة الإسلامية وحمايتها واجبة على أولي الأمر".