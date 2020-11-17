بعد إضافة فئات جديدة.. شروط الحصول على الإقامة الذهبية في دبي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فئات جديدة من المقيمين في دبي، يمكنهم الحصول على الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات.

وتستعرض "الوطن"، شروط الحصول على الإقامة الذهبية في دبي، والفئات الجديدة التي تمت إضافتها..

تأشيرة إقامة طويلة الأمد في الإمارات

الإقامة الذهبية أو تأشيرة طويلة الأمد، بدأ العمل بها في دولة الإمارات منذ عام 2019، وهي تتحدد إما لـ5 أو 10 سنوات، تجدد بشكل تلقائي، عند توافر نفس الشروط، لكنها متاحة لفئات معينة، منها المستثمرون ورواد الأعمال أو أصحاب المواهب التخصصية.

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة، التمتع بإقامة طويلة الأمد، دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، خلافا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

الفئات الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية

يمكن الحصول على الإقامة الذهبية والتي مدتها 10 سنوات للفئات التالية:

جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه.

الأطباء.

المهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر.

الالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.

متفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر

الحاصلون على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.

أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

المستثمرون

يمكن للأشخاص الذين لديهم استثمارات عامة داخل الدولة لا تقل عن 10 ملايين درهم، في تلك الحالات: أن يتم وضع تلك الوديعة بنفس القيمة في صندوق استثماري داخل الدولة، أو أن يتم إنشاء شركة بنفس قيمة رأس المال، أو أن يكون الشخص شريكا في شركة قائمة أو جديدة، بحصة مالية بنفس القيمة، أن يكون هناك عدة استثمارات في الدولة بشرط ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60%، من إجمالي تلك الاستثمارات.

تتضمن شروط التأشيرة التالي:

أن يكون الرأسمال المستثمر مملوكا بالكامل للمستثمِر وليس قرضا، وتقديم أدلة تثبت ذلك.

الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.

أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو ديون تؤثر على ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم.

ويمنح المستثمر من خارج الدولة إذن متعدد الدخول للدولة لمدة 6 أشهر، مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى.

تشمل الفيزا طويلة الأمد الزوجة والأولاد، مدير تنفيذي واحد، واستشاري واحد، كذلك يتاح للمستثمر تأشيرة لـ3 من عمال الخدمة المساعدة.

وأشار الشيخ محمد بن راشد في تصريحاته، إلى أنه سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.