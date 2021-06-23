أحمد بدير يمازح يوسف الحسيني: أنا فعلا شر الأبالسة

قال الفنان أحمد بدير، إن تنوع أدواره بين الكوميديا في مسرحية «ريا وسكينة»، والشر في شخصية «الزيني بركات»، يعود الفضل فيها إلى المخرج يحيى العلمي، الذي أسند له شخصية «الزيني بركات» رغم اعتراض العديد من الفنانين والمخرجين الذين كانوا يعترضون على أدائه الدور لأنه ممثل كوميدي، لم يؤدِ أدوارا شريرة من قبل، معقبا بسخرية: «أنا فعلا شر الأبالسة».

وأضاف «بدير»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء، أنه بعد أداء هذا الدور، حصل على العديد من الأدوار الشريرة، لدرجة أنهم عندما يتحدثون عن نجوم الكوميديا في مصر لا يتحدثون عنه ضمنهم، معقبا: «يعني اتبروا مني».

وتابع أن أهم شيء في الممثل عيناه، واللتان تجعلانه شريرًا أو طيبًا، أو مكسورًا، والمخرج الراحل يوسف شاهين كان يقول للممثلين: «عينيك أهم حاجة، هي اللي هتعبر عن حالتك»، مشيرًا إلى أنه سعيد بأنه لم يُصنف على الكوميديا أو التراجيديا فقط، ويحب أن يطوع إمكانياته لأداء الشخصية.

في سياق منفصل، قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «محمد الباسوسي»، إقامة إحتفالية خاصة طوال أيام المهرجان، للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين، الذين قاموا ببطولة الافلام القصيرة، وذلك على هامش فعاليات المهرجان في دورته الـ22، التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 22 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية.

ومن أبرز الفنانين الذين قدموا أفلاما قصيرة، الفنان الكبير أحمد بدير، الذي قام ببطولة فيلم «موعد حياة» للمخرج عمرو البهيدي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم على جائزة أفضل فيلم قصير بالهند، وعلى جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا.