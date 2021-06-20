3 أعمال للفنان أحمد بدير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

دوّن موقع ويكبيديا الشهير على محركات البحث «جوجل» وبعض صفحات الفن المتخصصة، تاريخ ميلاد الفنان أحمد بدير بشكل خاطئ، حيث اعتبرته من مواليد 20 يونيو 1945، إلا أنه بحسب تصريحات «بدير» التلفزيونية من مواليد 1 مايو 1947م.

أحمد بدير من مواليد شهر مايو 1947

وقدم الفنان أحمد بدير، على مدار مشواره الفني الذي بدأه مع نهاية الستينيات ما يزيد عن 300 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح، ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها «عايز عروسة»، «الزيني بركات»، «البشاير»، «زيزينيا».

شارك أحمد بدير مع عادل إمام في 8 أعمال فنية

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك فيها الفنان أحمد بدير، مع الزعيم عادل إمام، منها «الجحيم» بطولة مديحة كامل، شيرين، وصلاح نظمي، «أمهات في المنفى» مع ماجدة الخطيب وإلهام شاهين، «على باب الوزير» مع سعيد صالح، أحمد راتب، توفيق الدقن، وصفية العمري، «عنتر شايل سيفه» مع نورا، وحاتم ذو الفقار، «مين فينا اللي حرامي» و«خلي بالك من عقلك» مع شريهان، و«عمارة يعقوبيان» مع إسعاد يونس، يسرا، وهند صبري، بخلاف مسلسل «أحلام الفتى الطائر» مع عمر الحريري، ورجاء حسين.

كما شارك الفنان أحمد بدير في عدد من الأفلام منها «الليلة الموعودة»، «العوامة رقم 70»، «بطل من ورق»، «الحدق يفهم»، «ملف في الآداب»، «الطوق والإسورة»، «الصبر في الملاحات»، «ملف سامية شعراوي»، «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، و«الذل».

ومن أشهر المسرحيات التي قدمها أحمد بدير مسرحية «ريا وسكينة» مع شادية، سهير البابلي وعبدالمنعم مدبولي، وتجسيده شخصية الشاويش عبدالعال، بخلاف مسرحيات مثل «مرسي عاوز كرسي»، «الدور الرابع شقة 9»، «جوز ولوز»، و«تكسب يا خيشة».

3 أعمال للفنان أحمد بدير ضمن أفضل 100 فيلم

وتم اختيار 3 أفلام شارك فيهم الفنان أحمد بدير، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، بحسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

الكرنك

شارك الفنان أحمد بدير في فيلم «الكرنك» عام 1975 للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج علي بدرخان، بطولة سعاد حسني، نور الشريف، محمد صبحي، فريد شوقي، وشويكار.

عودة الابن الضال

وعام 1976، شارك الفنان أحمد بدير في فيلم «عودة الابن الضال» للمخرج يوسف شاهين، والسيناريو والحوار بالاشتراك مع فاروق بالوفة، بطولة ماجدة الرومي، هشام سليم، هدى سلطان، وأحمد محرز.

المهاجر

كما شارك الفنان أحمد بدير في فيلم «المهاجر» للمخرج يوسف شاهين عام 1994 والسيناريو والحوار بالاشتراك مع رفيق الصبان، بطولة يسرا، محمود حميدة، حنان ترك، وخالد النبوي.