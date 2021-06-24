عاجل.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة أسيوط

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية 2021 على مستوى محافظة سوهاج للعام 2020 /2021 حيث أجرى عدة اتصالات هاتفية بهم، معبراً عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى، والتي جرى اعتمادها اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة أسيوط

كان محافظ أسيوط اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية.

ووجه الشكر والتهنئة للطلاب العشر الأوائل على مستوى المحافظة والحاصلين على مجموع 280 درجة وهم:

أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط 2021

المركز الأول الطالب عبدالله محمد علي من مدرسة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي بديروط.

المركز الثاني الطالبة إنجي عاطف محمد من مدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة لغات بمدينة أسيوط.

المركز الثالث الطالبة ريتاج محمد عبدالجواد من مدرسة ناصر الإعدادية الخاصة بديروط.

المركز الرابع عمر حجاج ربيع كيلاني من مدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة عربي بأسيوط.

المركز الخامس الطالب نادر ثابت أبوالسعود من مدرسة سعد بن أبي وقاص الإعدادية بالقوصية.

المركز السادس يسي ماهر أنيس من مدرسة دير الجنادلة الإعدادية بنين في الغنايم.

المركز السابع الطالبة ياسمين خالد عبد المؤمن من مدرسة بني يحيى بحري الإعدادية بديروط.

المركز الثامن الطالبة ريم علاء الدين عبد الرحيم من مدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط.

المركز التاسع الطالبة سما خالد صديق بمدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة لغات بأسيوط.

المركز العاشر الطالبة نهلة هاني عبدالعظيم من مدرسة الجيل الجديد الإعدادية المشتركة في ديروط.

وقال محافظ أسيوط إنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل في مختلف الشهادات التعليمية نظرا لتفوقهم الدراسي، معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كل المجالات وحصد أبناؤها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات، معلناً تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلاً عن الدعم المقدم لتطوير العملية التعليمية والنهوض بها تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 في مجال التعليم.