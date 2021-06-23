الإناث يتفوقن على الذكور في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في قراءة سريعة لبعض النسب والأرقام الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2021، أن أكثر مراكز محافظة المنوفية نجاحا في الشهادة الاعدادية، مركز شبين الكوم المركز الأول، بنسبة نجاح 10 آلاف طالب وطالبة، بينما حل مركز أشمون في المركز الثاني بواقع 8 آلاف طالب وطالبة .

قراءة في نتجية الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأوضح الرسم البياني الذي نشرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن مركز قويسنا جاء في المركز الثالث، تلاه مركز منوف، والباجور، وتلا، وبركة السبع، والشهداء، والسادات، وأخيرا مركز سرس الليان بواقع أقل من 1000 طالب ناجح في الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

تفوق الإناث علي الذكور في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

كما أظهرت النتيجة اكتساح الطالبات الإناث الحاصلات على الدرجات النهائية على الطلاب الذكور، حيث أشارت الإحصائيات إلى حصول 252 طالبة على الدرجات النهائية في جميع المواد بينما حصل 88 طالبا على الدرجات النهائية ليصل المجموع الكلي للحاصلين على الدرجات النهائية 340 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية بالمنوفية .

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

علي صعيد متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية تعليمات التظلم من نتيجة اختبارات الدور الأول للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي، وقال أحمد سويد مدير المديرية إنه تحدد بدء قبول التظلمات من السبت المقبل، ولمدة خمسة عشر يوما متصلة بما فيها الجمعة والسبت بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب لأول مرة نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا ولمنع التجمعات والتزاحم حفاظا على أولياء أمور الطلاب .