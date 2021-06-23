5 خطوات للتظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. تعرف عليها

أعلن محمود أحمد الشرقاوي، رئيس لجنة النظام والمراقبة لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، عن الأوراق الخاصة بالتظلمات، وذلك بعد اعتماد المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، نتيجة الشهداة الإعدادية، وبلغت النسبة العامة لنجاح الطلاب 89.1 %، وبلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 109 آلاف و275 طالباً وطالبة، نجح منهم 92 ألف و99 طالباً وطالبة.

5 خطوات للتظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

1- التقدم بطلب باسم مدير المديرية في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة رسميتً، ابتداءً من يوم الأربعاء 23 يونيو 2021.

2- يسلم الطلب إلى لجنة النظام والمراقبة ويرفق به قسيمة سداد رقم 123 تربية وتعليم في حساب المديرية، بقيمة 20 جنيهاً لكل مادة متظلم منها.

3- تحدد لجنة النظام والمراقبة موعداً للاطلاع على صور كراسات الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة في المواد المتضرر منها الطالب، والتي تم السداد عنها.

4- يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه قد اطلع على صورة ورق الإجابة لنجله، وأنها هي ذات الورقة، مع إرفاق عدد 2 صورة بطاقة شخصية لولي أمر الطالب.

5- في حالة تعديل درجات الطالب يتم رد المبالغ المحصلة من الطالب، ويتم إخطار الطالب بالتعديل بعد انتهاء اللجان الفنية من عملها.

مواعيد تقديم التظلمات والإطلاع

تتلقى لجنة النظام والمراقبة الطلبات يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الثانية ظهراً.

وأكدت اللجنة أنها غير مسئولة عن توفير أوراق أسئلة أو نماذج إجابة، كما يمنع استعمال التليفون المحمول أثناء عملية الإطلاع، ولن يسمح إلا بمرافق واحد مع الطالب داخل اللجنة.