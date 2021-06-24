للمستوردين.. خطوات التسجيل المسبق لدخول الشحنات للموانئ المصرية

اهتمام كبير توليه الدولة تجاة الشحنات المستوردة لدخول الأراضي المصرية، واليوم أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل.

وجاء قرار المالية، لمنح المستوردين ووكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات التسجيل المسبق لدخول الشحنات إلى الموانئ البحرية المصرية، وفقا للشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

- في البداية يجب إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي «مصر المقاصة» أو «إيجي تراست».

- كما يجب إدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر.

- ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب، وفي حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا.

- يتولى المستورد بيانات الشحنة مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.

وكان قد دعا الوزير المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».