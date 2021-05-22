التفاصيل الكاملة لإنشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين من الجمارك

أعلنت وزارة المالية إنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك، لتلقي شكاوى المجتمع التجاري والصناعي، حول المعوقات التي تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التي تُسهم في نجاح المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وذلك من مطلق حرصها على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديري؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، وتسهم في تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يساعد في استمرار دوران عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والحفاظ على العمالة، فى إطار النهج المرن الذي اتبعته الحكومة في إدارة أزمة كورونا، مستهدفة تحقيق التوازن بين حماية سلامة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لوحدة دعم المصدرين والمنتجين، البريد الإلكتروني الخاص بتلقي الشكاوى، المصلحة التابع لها الوحدة، واختصاصاتها، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية ومصلحة الجمارك على مدار الساعة.

تفاصيل وحدة دعم المصدرين والمنتجين

تختص الوحدة ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة، حول المعوقات التي قد تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية، توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.

وتختص أيضًا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشكلات التي تُواجه المصدرين، والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، بما يُحقق أهداف الوحدة.

أهمية وحدة دعم المصدرين والمنتجين

تهدف وحدة دعم المصدرين والمنتجين، إلى توحيد الجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، وتتبع هذه الوحدة رئيس مصلحة الجمارك مباشرة.

اختصاصات وحدة دعم المصدرين والمنتجين

ـ التعامل الإيجابي الفوري المباشر مع أي تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا.

ـ تقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشكلات الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تُواجه قطاع التصدير في مصر، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».

رابط شكاوى وحدة دعم المصدرين والمنتجين

أوضحت وزارة المالية، أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تتلقى الشكاوى عبر البريد الإلكتروني: Ex.unit@customs.gov.eg.