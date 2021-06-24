أستاذ مناعة: «القلب له عقل.. ومتنخدعوش بنقص أعداد الإصابة بكورونا»

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن القلب له مخ ويشعر ويؤمن ويكفر وهو ليس مجرد عضلة تعمل وتضخ الدم، وهذا ما أثبته البحث المنشور في جريدة الديلي ميل البريطانية، لافتا إلى أن القرآن الكريم شدد على أهمية القلب ورؤيته حين قال «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور».

وأضاف «مصباح» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس الأربعاء، أن الله أكد في القرآن الكريم أن القلب هو موضع الإيمان حيث قال الكفار في القرآن «وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون»، لافتا إلى أن هذه الآية تعكس أن الكفار لديهم أغلفة على قلبهم ولا يتقبلون دخول أي إيمان إليه، ولفت إلى أن النبي محمد أوصى صحابي بعدم الغضب لأنه يسبب مشكلات كثيرة للإنسان.

وتحدث أستاذ المناعة عن الجرعة الأولى للقاحات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مبينا أن هناك أجسام مضادة يكتسبها الجسم بعد هذه الجرعة الأولى ولكنها توفر حماية للشخص بنسبة 50% لمدة 3 أشهر فقط، لافتا إلى أنه يجب الحصول على الجرعة الثانية التي تزيد من المناعة لدى الشخص.

وأوضح أستاذ المناعة أنه أصبح متاح في بعض الدول حصول الشخص على أي جرعة ثانية حتى لو اختلفت عن نوعية اللقاح الذي حصل عليه في الجرعة الأولى وهذا تطور جديد لأنه البشر يواجهوا لأول مرة هذا الفيروس ويجتهدون للتصدي له.

وعلق أستاذ المناعة على انخفاض معدلات الإصابات اليومية بالفيروس: «متنخدعوش بالأرقام لأني اطمئن من الأرقام دي لو أكثر من 60% خد التطعيم ولكن لما تيجي في بلد اللي خدوا الجرعة الثانية أقل من مليون وإجمالي الحاصلين 3 ملايين من 100 مليون لأ مش هنخدع ممكن تحصل موجة رابعة، والإجراءات الاحترازية تفضل زي ما هي».

وأوضح أستاذ المناعة أن سلالة دلتا من كورونا المعروف بالسلالة الهندية هي الأوسع انتشارا ولكنها ليست الأكثر شراسة.